Развожаев предложил запустить крымскую ипотеку под 6% с ноября 2026 года
Крымскую ипотеку со ставкой 6% предложил ввести губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Инициативу он озвучил в Совете Федерации на слушаниях о параметрах федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, передает ТАСС. По словам губернатора, такая мера позволит поддержать строительную отрасль в регионе.
Ориентиром должна стать льготная программа, которая действует в регионах Донбасса и Новороссии, где ставка составляет 2%. Для Крыма и Севастополя Развожаев просит 6% и открытие окна возможностей на полгода с полным погашением в течение 15 лет. Он отметил, что стройка в последние годы серьезно раскрутилась, однако логистические и экономические ограничения привели к тому, что значительная часть уже построенного или близкого к завершению жилья не продается.
Губернатор обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть введение такой ипотеки уже с 1 ноября 2026 года. Как он пояснил, сейчас обсуждается старт с 1 января 2027 года, дискуссия находится на завершающей стадии и есть соответствующие поручения. Два последних месяца года, добавил Развожаев, будут критическими для многих предприятий строительной отрасли.
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