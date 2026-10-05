Проект бюджета: школы, поликлиники и 800 млрд рублей на ЖКХ

Социальный блок проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку охватывает образование, здравоохранение и коммунальную инфраструктуру. По данным «Российской газеты», которая опросила экспертов, на строительство 150 новых школ и 100 новых детских садов заложено более 170 млрд рублей, а еще свыше 200 млрд рублей — на капитальный ремонт уже действующих образовательных учреждений. Парламентские слушания по проекту бюджета пройдут в Совете Федерации 5 октября.

В сфере здравоохранения акцент сделан на первичном звене и лекарственном обеспечении. Как рассказал «Российской газете» старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, почти 278 млрд рублей за три года предусмотрено на обновление поликлиник, закупку оборудования и улучшение доступности медпомощи на местах, что позволит провести модернизацию первичного звена.

На обновление инфраструктуры ЖКХ запланировано порядка 140 млрд рублей — на капитальный ремонт сетей, строительство новых объектов и замену оборудования. Это целевая поддержка конкретных проектов, часто на условиях софинансирования с регионами и инвесторами. Дополнительно около 800 млрд рублей на эти цели может дать опережающий рост тарифов: в среднем по стране он составит 11% в 2027 году. По словам Еремкина, реальная потребность в инвестициях для полного обновления коммунальной инфраструктуры может достигать 10 трлн рублей и способна расти из-за старения сетей и удорожания материалов.

Заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ, профессор Дмитрий Ряховский в беседе с «Российской газетой» отметил двукратную индексацию пенсий, программы повышения продолжительности жизни и поддержку фонда «Круг добра», а также направление существенных средств на общежития для студентов вузов и колледжей. По его словам, деньги от индексации тарифов ЖКХ пойдут в том числе на модернизацию инфраструктуры и обновление основных фондов, что позволит минимизировать потери и оказывать услуги на новом уровне.