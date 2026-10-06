Мосбиржа: сентябрьский объем торгов драгметаллами вырос вдвое, до 557 млрд рублей

Объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в сентябре превысил 557 млрд рублей, что вдвое больше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки, передает ТАСС.

Основной вклад внесло золото: объем сделок с ним составил 45,9 т, что на 61% больше, чем в прошлогоднем сентябре. В денежном выражении это 542,2 млрд рублей, почти вдвое выше результата сентября годом ранее. Серебром торговали 80,4 т на сумму 13,9 млрд рублей, платиной — 121 килограмм на 584 млн рублей, палладием — 142 килограмма на 497 млн рублей.

С начала года объем сделок на рынке драгметаллов составил почти 4 трлн рублей. Общее количество сделок в сентябре выросло на 18%, до 302,1 тыс.

Доля инвесторов-физических лиц, совершавших сделки в сентябре 2026 года, распределилась так: платина — 35,1%, палладий — 33,2%, серебро — 24,2%, золото — 5,6%. Торги драгоценными металлами на Московской бирже обеспечены реальными слитками в хранилище.