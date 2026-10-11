Экономика

Лук, свекла и картофель подешевели в Татарстане, помидоры и огурцы подорожали

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 28 сентября по 5 октября в Татарстане сильнее всего подешевел репчатый лук: его цена опустилась на 5,17 % и составила 44,13 рубля за килограмм. Об этом сообщили в Татарстанстате.

Следом снизились цены на столовую свеклу — более чем на 3 %, до 37,55 рубля за кило. Морковь теперь стоит 35,13 рубля, белокочанная капуста — 33 рубля, а картофель — 39,94 рубля, потеряв в цене 5,07 %.

Подешевели и другие позиции списка. Пшеничная мука упала на 1,59 % — до 43,32 рубля. Сметана отдала 1,4 % и стоит 304,57 рубля, маргарин потерял 1,24 % (260,56 рубля). Сосиски стали дешевле на 1,02 % и продаются по 483,46 рубля.

Не обошлось без роста цен. Заметнее всего прибавили свежие помидоры — плюс 5,25 %. Огурцы подорожали на 2,32 %, до 136,59 рубля. Консервы для детского питания из овощей выросли в цене на 2,58 % и достигли 751,03 рубля.

Сахарный песок поднялся с 79,19 до 83,13 рубля, то есть на 5,13 %. Более чем на процент выросли мясные консервы для детского питания (1213,53 рубля), сливочное масло (942,62 рубля), творог (463,43 рубля) и бананы (145,51 рубля).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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