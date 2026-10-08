Инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 777,9 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал Татарстана за первое полугодие 2026 года составили 777,9 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. В сопоставимых ценах объем вложений достиг 100,5% к уровню января — июня 2025 года, то есть к аналогичному периоду прошлого года.

На весь год объем вложений в основной капитал оценивают в 1,7 трлн рублей. В сопоставимых ценах этот результат соответствует 100,2% к показателю прошлого года. Такие данные привел глава Минэкономики Татарстана.

Больше половины всех вложений — 55% — направлено на оборудование. На нежилые здания и сооружения приходится 31,2%. Еще 13,8% — на другие направления.