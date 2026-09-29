«Газпром», вероятно, не выплатит дивиденды, считают аналитики InvestFuture

Аналитики InvestFuture полагают, что «Газпром», вероятно, не заплатит дивиденды. Поводом стало сообщение Reuters: Минфин в 2027 году ожидает дивиденды в размере 836,4 млрд руб. против 810,3 млрд руб. в 2026 году. По оценке InvestFuture, из этой цифры следует, что газовый гигант дивиденды, скорее всего, не заплатит. Акции «Газпрома» снижались на 0,3%, тогда как днем ранее бумага падала на 3%.

Во вторник, 29 сентября, российский рынок начал основные торги снижением. К 9:20 мск индекс МосБиржи терял около 0,6% и находился на уровне 2 241,58 пункта. В лидерах роста были «ТГК-1» (+0,97%), «ЭН+ Групп» (+0,7%) и «Циан» (+0,67%). В аутсайдерах — МКБ (-2%), «АЛРОСА» (-1,4%), «Лента» (-1,15%), «РУСАЛ» (-1,12%) и «Полюс» (-1,10%).

Среди отдельных бумаг «ЕвроТранс» корректировался на 1,5% после вчерашнего взлета. «Магнит» отскакивал на 0,4% после вчерашнего провала, в моменте акция падала более чем на 9% из-за отсутствия оферты. На валютном рынке рубль немного укреплялся: к 09:20 мск фьючерс на доллар терял 0,15% и стоил 85 857, юань на Московской бирже снижался на 0,06% и стоил 12,583 рубля.