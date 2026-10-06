Экономика

Две индексации в 2027 году: какие пенсии пересчитают и когда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В 2027 году ряд видов пенсий будет проиндексирован дважды. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, его слова приводит ТАСС. Первый этап намечен на февраль: повышение страховых пенсий затронет как работающих, так и неработающих получателей. Размер выплат пересчитают исходя из фактического роста потребительских цен за 2026 год, одновременно увеличатся стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия.

Апрельская корректировка станет вторым этапом для страховых пенсий: стоимость пенсионного балла дополнительно поднимут с учетом доходов Социального фонда и экономических показателей. Фиксированная выплата при этом сохранит февральский размер, поэтому итоговая прибавка будет зависеть от числа накопленных пенсионных баллов. С 1 апреля также вырастут социальные и связанные с ними государственные пенсии — их приведут в соответствие с ростом общероссийского прожиточного минимума пенсионера за 2026 год.

Августовский перерасчет коснется работающих пенсионеров: учтут страховые взносы, поступившие за них в 2026 году. Социальный фонд сделает это автоматически, прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, а ее сумма зависит от заработка и пенсионной истории. В результате страховая пенсия такого получателя в течение года может увеличиться трижды. Тогда же, 1 августа, скорректируют накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты — с учетом новых поступлений и результатов инвестирования средств.

Военным пенсионерам выплаты повысят с 1 октября на 4%. После утверждения бюджетных решений увеличение денежного довольствия повлечет перерасчет пенсий согласно законодательству. Все плановые индексации пройдут без заявлений. Если сумма выплаты после указанных дат не изменится или вызовет вопросы, гражданскому пенсионеру следует обратиться за расчетом в Социальный фонд, а военному — в ведомство, назначившее выплату.

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