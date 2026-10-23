Десяток яиц в Татарстане подорожал до 89 рублей за неделю

За неделю в Татарстане заметнее всего подорожали яйца и помидоры. Об этом сообщили в Татарстанстате. Десяток яиц прибавил в цене 5,62% и теперь стоит 89,19 рубля, а килограмм томатов вырос на 4,76% — до 150 рублей.

Подтянулись и другие позиции продуктовой корзины. Маргарин стал дороже на 2,5% и продается по 267,76 рубля за килограмм, консервы прибавили 2,12% — до 578,33 рубля. Бананы выросли в цене на 2%, их цена — 148,24 рубля за кило, а гречка подорожала на 1,34%, до 68,8 рубля.

Не все позиции изменились в сторону роста. Свекла и морковь за ту же неделю потеряли по 2%. Килограмм свеклы оценивают в 34,55 рубля, морковь стоит 35,65 рубля за килограмм.

С начала года сильнее всего в республике подорожал бензин АИ-95, отмечают в статистике.