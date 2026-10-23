Экономика

Десяток яиц в Татарстане подорожал до 89 рублей за неделю

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстанстат: за неделю сильнее всего в респуб...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

За неделю в Татарстане заметнее всего подорожали яйца и помидоры. Об этом сообщили в Татарстанстате. Десяток яиц прибавил в цене 5,62% и теперь стоит 89,19 рубля, а килограмм томатов вырос на 4,76% — до 150 рублей.

Подтянулись и другие позиции продуктовой корзины. Маргарин стал дороже на 2,5% и продается по 267,76 рубля за килограмм, консервы прибавили 2,12% — до 578,33 рубля. Бананы выросли в цене на 2%, их цена — 148,24 рубля за кило, а гречка подорожала на 1,34%, до 68,8 рубля.

Не все позиции изменились в сторону роста. Свекла и морковь за ту же неделю потеряли по 2%. Килограмм свеклы оценивают в 34,55 рубля, морковь стоит 35,65 рубля за килограмм.

С начала года сильнее всего в республике подорожал бензин АИ-95, отмечают в статистике.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Три барана за меддиплом: как мигранты становятся врачами

Интересное в Казани

13 часов назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

клопы травить

Кулинария

день назад

Сырники больше не леплю и не стою у сковороды: из творога за 15 минут готовлю нежные ленивые вареники

Гид по Казани

2 дня назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани

транспортировка мяса в Казани

Кулинария

23 часа назад

Японцы делают из капусты то, что мы привыкли делать из теста: жарят огромный блин с начинкой на всю сковороду

Кулинария

день назад

Грузины готовят эти лепёшки вообще без яиц и дрожжей: смешивают кукурузную муку с водой — и на сковороде появляется румяная гора

Не у нас

день назад

Богословы рассказали, как православие объясняет смерть невинных детей

Кулинария

день назад

Гречку больше не заставляю домашних есть как гарнир: добавляю яйцо и жарю котлетки, которые исчезают со стола первыми

Кулинария

5 часов назад

Турки не жарят картошку и яйца по отдельности: смешивают прямо на сковороде — получается завтрак, который заменяет обед
Лайфхаки
48 минут назад

5 способов использовать винтовые крышки для порядка в шкафах

Винтовые крышки можно приспособить для хранения...

Кулинария

44 минуты назад

Венгры жарят огромную лепёшку в масле и засыпают сыром: после такого лангоша обычная пицца уже не кажется интересной

Гид по Казани

день назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют

Кулинария

2 часа назад

Корейцы разбивают целое яйцо прямо в сладкое тесто: с виду булочка, а внутри сюрприз, которого совсем не ждёшь

Не у нас

6 часов назад

Россиянам придётся работать с жаром: что известно о новых требованиях
Нижнекамский район может получить свыше 1 000 г...
Новости Татарстана
3 часа назад

Нижнекамский район может получить свыше 1 000 га левобережья Камы

Не у нас

7 часов назад

Россиян предупреждают о мошенничестве с активацией функций iPhone

Не у нас

7 часов назад

В BGR рассказали, почему часть заряда аккумулятора недоступна

Не у нас

7 часов назад

Священник объяснил, что происходит с душой человека после кремации
«Списывал на усталость»: рассказываем, какие му...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов