ЦБ выбирает формат постоянного регулирования партнерского финансирования

Перевод партнерского финансирования из экспериментального режима в постоянный обсуждают власти. О таких планах заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов сообщил "Известиям".

На столе два варианта. Первый — придать действующему закону об эксперименте бессрочный характер. Второй — вычленить востребованные клиентами банков и МФО сервисы и закрепить их регулирование в уже действующих законах; именно этот путь в регуляторе считают более перспективным. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, он позволит полнее учесть особенности инструментов партнерского финансирования и одновременно сохранить единые принципы регулирования на финансовом рынке. Саму дискуссию о формате планируется завершить в ближайшее время, а после выбора подхода должен быть подготовлен соответствующий законопроект.

Эксперимент по внедрению партнерского финансирования по нормам ислама стартовал 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. В июле 2025 года Госдума приняла закон о его продлении в России до 1 сентября 2028 года.

Исламский банкинг означает ведение банковской деятельности по нормам шариата: запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия и боеприпасов. Чаще всего используются рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что ЦБ согласовал первый стандарт партнерского финансирования, разработанный Ассоциацией банков России (АБР), и что параллельно шла работа над вторым и третьим стандартами.