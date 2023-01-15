С 16 января начнут лишать прав на год: ГИБДД будет искать у водителей один предмет по вечерам

Российским автомобилистам рассказали о предмете в машине, за который можно будет лишиться прав на срок до одного года. Сотрудники ГИБДД будут замечать такие автомобили и останавливать их в большей степени вечером. Ведь в темное время суток нарушение будет заметно сильнее всего, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, нарушение, которое влечет за собой серьезное наказание для автомобилистов, приобрело наибольшую актуальность с приходом сильных морозов и ранних солнечных закатов. В середине зимы многие водители начали по-новому оснащать свои машины, однако далеко не все знают, что за это можно лишиться прав.

Отмечается, что речь идет об особых предметах, которые устанавливаются в фары автомобиля. С приходом морозов и ранних закатов, когда темнеет уже после 15:00-16:00, многие автовладельцы начали оснащать фары своих машин специальными светодиодными лентами. Такой тюнинг пользуется большой популярностью среди автомобилистов, в том числе и в Приморье. А сами фары в таком случае дают более яркий свет, что выделяет машину в потоке и позволяет улучшить видимость во время метели и снегопадов.

Однако в ГИБДД предупреждают, что, увидев такой автомобиль на дороге, сотрудник полиции обязательно его остановит. Наиболее заметным такой тюнинг будет по вечерам, когда уже темно. А наказывать водителей будут из-за того, что подобные ленты меняют свет фар на запрещенный.

Дело в том, что, согласно утвержденным нормативам, световые сигналы автомобиля не должны излучать никакой другой цвет, кроме желтого, белого или оранжевого. А светодиодные ленты дают красноватый оттенок, который попадает под запрет.

Если такую машину автоинспектор увидит на дороге, ее остановят, а водителю грозит лишение прав на срок от полугода до одного года. Кроме того, если тюнинг не будет устранен, а водителя остановят затем повторно, автомобиль могут вообще снять с регистрации.