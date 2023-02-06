Автомобилистам рассказали о новом правиле, которое вводится сотрудниками ГИБДД. Представители ведомства планируют протестировать такую вещь в одном регионе, а потом распространить практику на всю страну. При этом многие после такого лишатся своих прав на год, если их заметит автоинспектор, передает PRIMPRESS.

Представители ГИБДД будут внедрять камеры наблюдения в автомобили скорой помощи. Устройства, скорее всего, закрепят прямо в балках такого спецтранспорта. А делается это для того, чтобы отслеживать нарушителей на дорогах. В итоге камеры будут следить за тем, чтобы кареты скорой пропускали другие водители, если машина спешит на вызов или пытается поскорее отвезти пациента в больницу. Нарушение будет фиксироваться прибором автоматически. А после этого штраф от ГИБДД придет виновнику по почте. Заплатить придется от 3 до 5 тысяч рублей.

Помимо этого, на дорогах будут дежурить и сотрудники ГИБДД. И если автоинспектор увидит, что водитель не пропускает скорую помощь, у которой включены световые и звуковые спецсигналы, его накажут уже более серьезно. За такое последует лишение прав на срок от трех месяцев до года.

В России планируется внедрить эту практику повсеместно. И лишать прав будут не только в том случае, если не пропустить машину скорой помощи, но и полиции или пожарной службы.

Впрочем, у рядовых автомобилистов уже возникли некоторые вопросы по этому нововведению. В частности, водители не понимают, что делать, если машина находится возле светофора, и если автомобилист не пропустит скорую, то он нарушит другое правило. Также граждане задаются вопросом, как по фото будут определять, что машина ехала со спецсигналом.