«Если согласишься – лишат прав»: ГИБДД предъявит новое требование водителям с 30 января

Российским водителям рассказали о новой уловке со стороны разных сотрудников ГИБДД, в результате чего многие лишаются прав. Автоинспекторы в такой ситуации предъявляют автомобилисту определенное требование. А если согласиться, последует лишение прав на длительный срок, сообщает PRIMPRESS.

О том, как водителей стали подводить под лишение прав нерадивые автоинспекторы, рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. По словам эксперта, чаще всего таким образом действуют сотрудники ведомства вне крупных городов и центров регионов, а больше всего случаев стоит ждать на загородных трассах.

При этом активизации действий и нового требования стоит ждать с 30 января, когда начнется новая рабочая неделя, и представители дорожной полиции выйдут на регулярные дежурства в регионах.

Отмечается, что ситуация выглядит следующим образом. Автоинспектор остановит автомобиль для проверки документов у водителя. Но в какой-то момент сотрудник ДПС обмолвится, что у него появились подозрения в адекватном состоянии водителя. Проще говоря, представитель полиции начнет подозревать автомобилиста в том, что тот употреблял алкоголь или другие запрещенные вещества.

В ответ на это любой водитель, который ничего не нарушал, скажет, что он трезв, а сотрудник ГИБДД взамен предложит подписать документ о том, что автомобилист не поедет на медицинскую экспертизу, тем более ехать к врачу далеко, и в этом нет никакого смысла. Но как только водитель согласится на такое требование инспектора, его ждет лишение прав.

Ведь по правилам, как напоминает Шумский, отказ от прохождения процедуры освидетельствования ведет к фактическому признанию водителя в пьяной езде. Наказанием станет такое же лишение прав на срок от полутора до двух лет. Плюс ко всему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Поэтому эксперт советует ни в коем случае не подписывать такой документ, если водитель действительно трезв.

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