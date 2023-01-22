Автоновости Казани и Мира
· Регина Шигабетдинова

Если найдут это под капотом с 22 января – лишат прав: ГИБДД проведет новую проверку водителей

Если найдут это под капотом с 22 января – лишат прав: ГИБДД проведет новую проверку водителей

Фото: Госавтоинспекция России

Автомобилистам страны сообщили о новой проверке со стороны автоинспекторов. Сотрудники дорожной полиции будут заглядывать под капот машин, которые остановят на дороге: при обнаружении там определенной детали у владельца авто заберут права, но только со второго раза, передает PRIMPRESS.

В подобную ситуацию может попасть любой водитель, у которого случится неприятное происшествие с автомобилем или же возникнет потребность в замене запчастей по другим причинам. Так, например, необходимость в замене деталей может возникнуть в том случае, если из-под капота повалит дым прямо во время движения. С таким положением дел сталкивались многие автомобилисты. А в результате потом оказывалось, что у машины сломался двигатель.

В ГИБДД подчеркивают, что если столь важная для каждой машины деталь будет заменена на аналогичную, никаких последствий для водителя не будет. Важно будет только зарегистрировать номер нового двигателя в ведомстве. Но сделать это можно не сразу же после замены, а после того, как машину будут переоформлять на другого человека, например, после продажи.

Однако если под капот установят двигатель другого типа, который не был предусмотрен в заводской комплектации, это уже будет грозить владельцу авто серьезным наказанием. Если при проверке машины на дороге инспектор ДПС заметит такой подвох, водителя накажут за незаконный тюнинг. Ведь подобная деталь не была согласована в ГИБДД.

На первый раз наказание составит штраф 500 рублей. Но если водитель не устранит нарушение, в следующий раз его уже лишат прав на срок от 1 до 3 месяцев. Также автомобиль могут снять с регистрации, если деталь не будет заменена на легальную.

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