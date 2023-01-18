Даже трезвых водителей начнут лишать прав на 1,5 года с 20 января: ГИБДД сделает это в двух случаях

Российским автомобилистам рассказали о лишении прав даже в том случае, если водитель не употреблял алкоголь и был трезвым. Сотрудники ГИБДД будут останавливать машины уже с 20 января и проверять водителей, а также пассажиров. А лишать прав даже трезвых будут в двух случаях, сообщает PRIMPRESS.

Во-первых, без своего главного документа останутся те водители, которые откажутся от прохождения процедуры освидетельствования. Если у сотрудника ГИБДД возникнет подозрение, что гражданин трезв, ему предложат пройти проверку. А отказ в таком случае будет равносилен признанию вины. Лишение прав составит от полутора до двух лет. В довесок к этому будет еще и штраф 30 тысяч рублей.

А во-вторых, без прав будут оставлять еще и тех граждан, которые передали руль своему пьяному знакомому или родственнику. Несмотря на то что владелец авто и регулярный водитель сам не пил, он подверг опасности других участников движения, посадив за руль нетрезвого человека. Поэтому наказание будет таким же: минимум 1,5 года лишения прав и штраф в размере 30 тысяч.