Автоновости Казани и Мира
· Регина Шигабетдинова

Цель - создать отечественный электромобиль: Глава КАМАЗа заявил о переходе к производству легковых автомобилей

КАМАЗ планирует создать отечественный электромобиль для изменения образа мобильной городской среды
Цель - создать отечественный электромобиль: Глава КАМАЗа заявил о переходе к производству легковых автомобилей

Фото: tatar-inform.ru

На КАМАЗе принято решение вернуться к созданию легковых автомобилей. Его прокомментировал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Предприятие уже работает над выпуском автомобиля марки «Москвич» со столичными партнерами, теперь КАМАЗ планирует создать отечественный электромобиль для изменения образа мобильной городской среды.

По словам Когогина, в мире назревают новые тенденции по использованию новых источников энергии - завод готов к технологическим изменениям. К 2030 году предприятие будет работать над системой подготовки новых кадров. К тому времени КАМАЗ выйдет на высокий уровень дополнительной выручки в размере 350 миллиардов рублей.

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