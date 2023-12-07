ПЕРЕЕЗД ВО ФРАНЦИЮ: КАК ПОЛУЧИТЬ ВНЖ

Вы достойны каждый день находиться в месте мечты! Нельзя жить в ожидании отпуска, чтобы наконец поехать в Европу и насладиться любимым городом.

Конечно главная цель — ВНЖ Франции. Разрешение на проживание необходимо получить, если вы собираетесь жить во Франции более 90 дней. Обычно его выдают после того, как иностранный гражданин уже въехал в страну.

Париж, Ницца, Бордо — одни из самых популярных направлений в мире для переезда. Сюда приезжают туристы, экспаты и иммигранты. Французское правительство ввело квоты на паспорта, выданные иммигрантам из стран, не входящих в ЕС, и больше не заинтересовано в предоставлении гражданства свободно и легко. Однако с разрешениями на проживание совершенно другая история. Французское правительство приветствует легальных иностранцев и ввело так много различных категорий временных и постоянных видов на жительство, что только опытный профессионал в этой области может разобраться во всех из них. Так как же переехать и получить ВНЖ?

Узнайте визовые требования

Первое, что нужно сделать при иммиграции во Францию – это проверить визовые требования. Обычно для переезда нужна долгосрочная виза. Изучите по какой программе лучше всего переезжать именно вам, поинтересуйтесь принадлежите ли вы к группе иммиграционных программ — возможно разрешение удасться получить быстрее.

Виза позволяет въезжать в страну на определенный период времени, в то время как с ВНЖ вы можете оставаться в стране в течение длительного периода времени.

Подготовьте свои документы

Любые важные документы должны быть у вас на руках: свидетельства о рождении и о браке, медицинские записи. И конечно не забывайте о самом главном — паспортах. Обязательно проверьте дату истечения их сроков.

Вам потребуется документы, необходимые для подачи заявления. Их набор зависит от выбранного вида на жительство и ваших целей пребывания.

В основном, существует три категории разрешений на въезд в зависимости от запроса на продолжительность пребывания.

Виза — D

Это одна из самых доступных и простых типов передвижения по ЕС — краткосрочная виза. Она действует максимум три месяца и похожа на стандартную шенгенскую визу. В ее получение ничего сложного нет. Вам нужно будет указать цель посещения, подтвердить владения достаточным количеством средств для поддержки себя в течение всего срока действия визы, иметь медицинскую страховку.

Долгосрочная виза — что это?

Если есть потребность проживания во Франции более трех месяцев, нужно будет подать заявку на VLS-TS. Это сравнимо с многократной долгосрочной визой, которая позволяет оставаться в стране до одного года. Она может продлеваться на неопределенный срок. Но из плюсов — не нужно подавать заявление на получение вида на жительство, поэтому она не официально становится временным видом на жительство.

По прибытию в страну по визе, появляется возможность подать заявление на получение ВНЖ на срок до года и право на дальнейшее продление. Иностранцы должны выбрать вид ВНЖ. Условия жизни во Франции зависят от этого.

Получение ВНЖ и разрешение на него

После одного года проживания, однозначно следует получить вид на жительство, и его продолжительность будет зависеть от цели прибытия.

Вы можете получить карту французского паспорта таланта. Он предоставляется лицам, которые внесут значительный или долгосрочный вклад благодаря своим навыкам и талантам в развитие экономики, а также ее культуры, науки, спорта, прямо или косвенно. Если вы квалифицированный работник, например осуществляете деятельность в инновационной компании, вы отлично подойдет под программу. В любом случае, если вы хотите остаться во Франции более года, вы должны запросить вид на жительство в префектуре, который позволяет оставаться во Франции от года до четырех лет. И конечно, появляется возможность не только жить во Франции, но и путешествовать по всей Шенгенской зоне.

Для финансово независимых граждан

Стоит учитывать, что во Франции запрещено вести профессиональную деятельность с таким видом на жительство. Заявитель должен задокументировать свою финансовую независимость.

При финансовом благополучии один из доступных возможностей получить вид на жительство — это покупка недвижимости. Финансово независимые могут получить ВНЖ при вкладе в бюджет страны более 300 тысяч евро. Так получить ВНЖ можно всего за десять дней. После получения документа проживание в стране в течение одного года осуществляется без дополнительных финансовых затрат. Разрешается привезти с собой для совместного проживания детей в возрасте до 25 лет и родителей старше 65 лет.

Если вы продлите этот вид на жительство на следующие пять лет, процедура получения постоянного места жительства, а затем гражданства, будет намного проще.

ВНЖ для студентов

Иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Франции, обязаны получить вид на жительство.

ВНЖ — воссоединение близких родственников

Иностранные граждане, законно проживающие во Франции более 1,5 лет и получившие разрешение на проживание, имеют право воссоединиться с супругами и несовершеннолетними детьми.

Если вы проведете в стране не менее 183 дней в году 5 лет подряд, подайте заявление на получение французского гражданства. Это хорошая практика при иммиграции.

Оплата заявки

Рассчитывайте на оплату от 100 до 150 евро. Документы запроса обрабатываются в среднем несколько недель, но доходит и до полугода.

Заполните регистрационные формальности во Франции

После того, как заявка будет одобрена, наконец пришло время переезжать во Францию. Конечно придется пройти путь бюрократизма, но куда без этого?! Чтобы наконец начать новую жизнь нужно пройти последние этапы — закончить необходимые процедуры регистрации и проверки банка, правительственных учреждениях, государственных органов. В случае, если ваше заявление было отклонено, у вас будет 60 дней на апелляцию, надеемся вы с этим не столкнетесь!

Жизнь во Франции однозначно стоит всех приложенных усилий! Расслабленный образ жизнь, баланс между работой и личной жизнью здесь защищен. Особенно счастливы будут гастрономические гурманы — французы очень гордятся своей кухней. Культура питания и ресторанный опыт уникальны. У вас все получится – главное подготовиться и узнать все нюансы переезда жизни во Франции!