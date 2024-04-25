Услуги косметолога для многих людей стали неотъемлемой частью ухода за собой. Миллионы женщин и мужчин хотят выглядеть ухоженными, сохранить свою молодость и красоту, но как выбрать клинику, в которой вы получите видимый результат? Сегодня расскажем о преимуществах федеральной сети клиник «Подружки».

Почему стоит выбрать нашу клинику?

«Подружки» — большая федеральная сеть клиник косметологии и лазерной эпиляции. Компания работает на рынке услуг красоты и здоровья уже более 10 лет. Мы постоянно растем и развиваемся: на сегодняшний день на территории России и стран СНГ работает более 100 филиалов, открыта клиника в Дубае.

Каждая клиника сети придерживается медицинских стандартов и имеет лицензию на проведение медицинских процедур. Опытные специалисты с медобразованием постоянно проходят обучение новым методикам и технологиям и повышают свою квалификацию.

Мы следим за трендами и новинками и готовы предложить своим клиентам широкий спектр услуг. В косметологических клиниках нашей сети вы можете улучшить качество и структуру кожи, избавиться от возрастных изменений, скорректировать внешность без хирургического вмешательства, удалить нежелательные волосы на теле и лице, убрать лишние сантиметры с проблемных зон, расслабиться на сеансе аппаратного или мануального массажа после трудового дня и многое другое.

В клиниках «Подружки» царят чистота и уют. Мы строго следим за чистотой и стерильностью: специалисты используют только одноразовые расходные материалы, а все поверхности и аппараты регулярно обрабатываются антисептиком.

И еще одно преимущество — доступные цены! Мы регулярно проводим акции, скидки по которым достигают 80%. Каждый новый клиент может воспользоваться специальным предложением на первую процедуру. А для постоянных клиентов действует система лояльности. Чтобы экономить на любимых процедурах, вы можете приобрести комплексный абонемент или клубную карту, которая помимо доступа к уникальному прайсу дает дополнительные преимущества.

ТОП-5 процедур в клиниках «Подружки»

Мы предлагаем своим клиентам широкий спектр услуг для ухода за кожей лица и тела. Хотим познакомить вас с самыми популярными.

Лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция — процедура удаления нежелательных волос с помощью воздействия лазерного луча, который разрушает волосяную луковицу. Для полного избавления от волос необходимо пройти курс процедур с определенной периодичностью. Лазерная эпиляция в клиниках сети «Подружки» может быть проведена двумя самыми популярными типами лазеров — диодным и александритовым.

Гидропилинг

Современный вакуумный уход, направленный на очищение, увлажнение и обновление кожи лица, шеи и зоны декольте. Всего один сеанс HydraFacial заметно улучшает состояние и внешний вид кожи.

Комбинированная чистка

Базовая уходовая процедура для глубокого очищения и поддержания здоровья кожи лица. В сети клиник «Подружки» несколько подходов к очищению кожи: мануальная (ручная) чистка кожи лица, ультразвуковая и комбинированная. Методику, которая подойдет именно вам, подберет косметолог.

Химические пилинги

При проведении процедуры на кожу наносятся специальные растворы, содержащие органические кислоты, которые вызывают контролируемое повреждение поверхностного слоя кожи. После пилинга происходит стимуляция фибробластов и активный синтез коллагена. Химические пилинги помогают очистить протоки сальных желез, снижая жирность кожи и предотвращая появление комедонов и воспалительных элементов.

Биоревитализация

Инъекционная методика введения под кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Биоревитализация восполняет нехватку гиалуроновой кислоты, стимулирует выработку коллагена и эластина. Кожа становится упругой, эластичной, увлажненной и сияющей. Препараты для инъекций подбираются индивидуально.

Узнайте, почему вам стоит выбрать сеть клиник лазерной эпиляции и инъекционной косметологии «Подружки» на нашем сайте, запись доступна по ссылке - https://spb.podruge.ru.