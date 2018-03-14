Главный тренер «Рубина»: «Поле на «Казань Арене» оставляет желать лучшего»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что поле на «Казань Арене» оставляет желать лучшего, передает пресс-служба казанской команды.

- Смотрели состояние поля на стадионе перед игрой, оставляет желать лучшего. Но мы в равных условиях со «Спартаком», - сказал Бердыев.

Бердыев также прокомментировал состояние нападающего «Рубина» Сердара Азмуна.

- Надеемся, что он нам поможет в игре. Но вероятность его появления на поле 50 на 50, - добавил он.

Напомним, матч «Рубин» - «Спартак» пройдет 17 марта в Казани. Начало в 19.00 по московскому времени.