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Главный тренер «Рубина»: «Поле на «Казань Арене» оставляет желать лучшего»

Главный тренер «Рубина»: «Поле на «Казань Арене» оставляет желать лучшего»
16+
Фото: ProKazan.ru

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что поле на «Казань Арене» оставляет желать лучшего, передает пресс-служба казанской команды.

- Смотрели состояние поля на стадионе перед игрой, оставляет желать лучшего. Но мы в равных условиях со «Спартаком», - сказал Бердыев.

Бердыев также прокомментировал состояние нападающего «Рубина» Сердара Азмуна.

- Надеемся, что он нам поможет в игре. Но вероятность его появления на поле 50 на 50, - добавил он.

Напомним, матч «Рубин» - «Спартак» пройдет 17 марта в Казани. Начало в 19.00 по московскому времени.

Люция Кашапова, 15.03.2018, 16:44
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 16:48
[***]
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Горожанин15 марта 2018, 16:49
Кому этот курды-берды говорит ?
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Горожанин15 марта 2018, 16:51
Людям жрать нечего , он про траву рассказывает .На Яна Арлозорова похож ,я сначала думал про него пишут .
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3
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Горожанин15 марта 2018, 16:56
Та нормальная трава, что ему не нравится? Они же там играют, они её привели в такое состояние.
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Горожанин15 марта 2018, 17:02
А кто содержит поле на котором играет Рубин? Играет так, что на него не ходят болельщики, Рубин не озабочен привлечением болельщиков. А содержать поле в надлежащем виде влетает в большие деньги и если бы на матчи Рубина ходило по 45 тыс болельщиков это одно, а когда от 3 до 8 тыс. совсем другое.
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Горожанин15 марта 2018, 17:09
Почитайте приговор на Сайманова. Убийца рулит ,,Рубином,,
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Горожанин15 марта 2018, 17:18
У плохого танцора всегда пол виноват!
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Ол15 марта 2018, 17:53
Заранее готовит нас к проигрышу
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Я15 марта 2018, 18:01
Лучше уж играть научитесь.
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