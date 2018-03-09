«Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Амур»

Накануне казанский «Ак Барс» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина обыграл «Амур». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Счет в игре открыли «барсы» (Антон Ландер). Однако в конце первого периода соперник смог сравнять счет. Но все же «Ак Барсу» удалось забить победную шайбу в третьем периоде. Гол на свой счет записал Роб Клинкхаммер.

- Игра была непростой, она шла до одной заброшенной шайбы. Все это понимали. Ребята в этой ситуации сыграли достойно. Можно сказать, сделали все, никто не дрогнул. Мы хотели победить дома, и не ехать в Хабаровск. Ребята сделали свое дело, - отметил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.