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Футболисты «Рубина» Оздоев и Набиуллин переходят в «Зенит»

Футболисты «Рубина» Оздоев и Набиуллин переходят в «Зенит»
16+
Фото: rubin-kazan.ru

Футболисты «Рубина» - защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев — переходят в питерский клуб «Зенит». Об этом в соцсетях сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

- Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенита», - написал он.

Однако в пресс-службе казанского клуба данную информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

Напомним, ранее казанский «Рубин» в контрольном матче на сборах в Турции обыграл венгерский клуб «Диошдьёр». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанцев. 

Люция Кашапова, 14.02.2018, 16:27
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин14 февраля 2018, 16:52
Двоих отдают за одного нобоа. Это не слишком?
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Зл14 февраля 2018, 17:10
Похоже "Рубин" стал фарм клубом "Зенита"!
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Горожанин14 февраля 2018, 19:02
Миллионеры уходят из одного клуба в другой.
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Шом14 февраля 2018, 19:02
Этим двум мешкам давно пора уже отчаливать с Рубина
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Ол14 февраля 2018, 19:17
Рубин никакой. Надо смириться. И пойти пить пиво.
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Горожанин14 февраля 2018, 19:24
Печалька, единственный казанский футболист покидает казанский Рубин!
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Ага14 февраля 2018, 19:59
Да пофиг! Рубин клуб ТАИФа:-D что все ополчились>-(:-D
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Ол14 февраля 2018, 20:14
рубин НИКАКОЙЙЙЙ
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