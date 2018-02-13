Футболисты «Рубина» Оздоев и Набиуллин переходят в «Зенит»

Футболисты «Рубина» - защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев — переходят в питерский клуб «Зенит». Об этом в соцсетях сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

- Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенита», - написал он.

Однако в пресс-службе казанского клуба данную информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

Напомним, ранее казанский «Рубин» в контрольном матче на сборах в Турции обыграл венгерский клуб «Диошдьёр». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанцев.