«Рубин» в контрольном матче на сборах обыграл венгерский клуб

Сегодня казанский «Рубин» в контрольном матче на сборах в Турции обыграл венгерский клуб «Диошдьёр». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанцев.

Гол забили Максим Канунников на 61 минуте и на 68 минуте Асланбек Сикоев.

Следующий зимний сбор подопечные Курбана Бердыева проведут в Испании.

Напомним, ранее камерунский полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке разорвал соглашение с «Рубином». Казанский клуб счел действия игрока незаконными, в связи с чем намерен обратиться в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (FIFA).