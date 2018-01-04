Бердыев о перестановках в «Рубине»: «Мы сказали легионерам, чтобы они нашли себе клубы»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед вылетом на сборы в ОАЭ рассказал про ситуацию с легионерами, сообщив, что большинству из них предложили искать новые команды, передает пресс-служба казанской команды.

- Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся, - сказал Бердыев.

По его словам, если уйдет Мориц Бауэр, то «Рубин» планирует вернуть Виталия Устинова.

Напомним, 5 января «Рубин» вышел из отпуска. Футболисты прошли обследование в одном из казанских медицинских центров. Впереди у спортсменов - зимние учебно-тренировочные сборы, первый из которых пройдет с 6 по 19 января в ОАЭ.

А ранее стало известно, что в «Рубин» из «Краснодара» на правах аренды перешел 25-летний полузащитник Вячеслав Подберезкин.