Футболисты «Рубина» вышли из отпуска, с 6 января они будут на сборах в ОАЭ

Сегодня, 5 января, казанский «Рубин» вышел из отпуска. Футболисты прошли обследование в одном из казанских медицинских центров. Впереди у спортсменов - зимние учебно-тренировочные сборы, первый из которых пройдет с 6 по 19 января в ОАЭ.

Кстати, накануне в официальном Твиттер-аккаунте клуба пресс-служба сообщила, что в «Рубин» из «Краснодара» на правах аренды перешел 25-летний полузащитник Вячеслав Подберезкин.

Как футболисты проходили обследование: