Казанский «Ак Барс» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком по соглашению сторон. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе казанской команды.

Как пишет «Чемпионат», теперь хоккеист продолжит карьеру в «Торпедо», контракт с нижегородской командой рассчитан до конца сезона.

Отметим, что Захарчук выступал за «Ак Барс» девять сезонов, проведя 381 матч (16 шайб + 58 передач) и став вместе с «барсами» чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, на прошлой игре «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику». Встреча завершилась со счетом 3:0.