«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву», прервав трехматчевую победную серию в КХЛ

Уфимцы взяли реванш за домашнее поражение от казанцев недельной давности со счетом 0:5

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" обыграли казанский "Ак Барс" в выездном матче чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Казани в среду, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей.

Единственный гол забил Антон Бурдасов на 23-й минуте. Голкипер уфимцев Бен Скривенс провел третий "сухой" матч в сезоне, отразив 27 бросков.

Таким образом, уфимцы взяли реванш за домашнее поражение от казанцев недельной давности со счетом 0:5.

"Ак Барс" остался лидером Восточной конференции КХЛ с 69 очками после 36 игр. У "Салавата Юлаева" 53 очка (37 матчей) и восьмая позиция. Казанская команда прервала серию из трех побед в КХЛ.

Следующий матч в чемпионате КХЛ "Ак Барс" проведет в Казани против "Нефтехимика" из Нижнекамска, матч пройдет 2 декабря.