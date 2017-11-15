Стали известны все участники чемпионата мира по футболу-2018

Накануне стали известны все национальные сборные, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Последнюю путевку на ЧМ завоевала сборная Перу, которая обыграла в стыковом матче Новую Зеландию (2:0). Таким образом, перуанцы возвращаются на чемпионат мира впервые спустя 36 лет, сообщает официальный сайт ЧМ-2018.

Всего в чемпионате мира примут участие 32 сборные: Россия, Германия, Англия, Бельгия, Дания, Испания, Исландия, Польша, Португалия, Франция, Сербия, Швеция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай, Мексика, Панама, Коста-Рика, Австралия, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Египет, Тунис, Марокко, Нигерия, Сенегал.

Напомним, жеребьевка турнира пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце, в ходе которой 32 команды будут поделены на 8 групп.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.