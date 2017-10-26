В Казани во время ЧМ-2018 могут поселиться сборные Германии, Японии, Сербии и Австралии

Сборные Германии, Японии, Сербии и Австралии рассматривают Казань как место базирования на период участия в чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, передает ТАСС.

Представители многих сборных ранее уже посещали Казань.

- Заинтересованность высказали сборные Японии, Австралии, Сербии, представители которой приезжал совсем недавно, Германии, – заявил Леонов.

Всего в Казани к чемпионату мира по футболу 2018 года будут подготовлены четыре тренировочных базы.

На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира: команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Нигерии, Панамы, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Уругвая, Франции, Южной Кореи и Японии.

Однако, к примеру, сборная США не смогла пробиться на турнир, она пропустит ЧМ впервые с 1986 года.

Остальные команды определятся по итогам ноябрьских стыковых матчей.

Жеребьевка, по итогам которой станет известно, кто и в каких городах сыграет, пройдет 1 декабря в Кремле.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.