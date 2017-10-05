«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» и вылетел из Кубка России

При этом в середине первого тайма фанаты самарского клуба подожгли шарф «Рубина» и вывесили его рядом со своими флагами

Самарские «Крылья Советов» выиграли у казанского «Рубина» со счетом 2:1 в гостевом матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

В составе самарского клуба отличились Сергей Корниленко (33-я минута), Азер Алиев (55). За «Рубин» гол забил Рифат Жемалетдинов (59).

Отметим, в середине первого тайма фанаты самарского клуба подожгли шарф «Рубина» и вывесили его рядом со своими флагами.

Романтика волжского дерби. Жженые шарфы и устные попытки склонить фанатов "Рубина" к интиму. Тут даже можно без цветов pic.twitter.com/Gq13HxqqlP — Данил Зайнуллин (@boforgo) 25 октября 2017 г.

Всего на матче присутствовало 3411 зрителей.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после вылета из Кубка России рассказал о причинах поражения от «Крыльев» (1:2).

– К сожалению, если в чемпионате еще что-то можно исправить, то в кубке нет. Жалко, что выбываем из турнира. Опять та же самая проблема – реализация.

– С чем связываете проблемы в первой части сезона. Багаж предыдущего тренера?

– Да при чем тут это? Давайте вопросы по игре.

– Есть понимание, почему у команды проблемы с креативом?

– Да, работаем неплохо, есть понимание того, чего хотим. Реализация – самое главное. У нас моментов в каждой игре много. Будет забивать и будет все нормально.

– Когда команда заиграет так, как вы планировали?

– Думаю, в ближайшие туры. Уверенность есть, – заявил Бердыев, передает «Бизнес Online».