«Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту»

Хоккеисты "Автомобилиста" из Екатеринбурга выиграли у казанского "Ак Барса" в матче чемпионата КХЛ.

"Автомобилист" в Казани победил в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбу в основное время у казанцев забил Артем Лукоянов на 52-й минуте. У "Автомобилиста" отличился Франсис Паре (55-я). Решающий буллит забросил Илья Крикунов.

Следующий матч "Ак Барс" проведет на выезде против "Куньлуня" из Китая 27 октября.