Наверх
«Снимите ролик за чай и кальян» или будни казанских блогеров
16:51, сегодня7
«Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту»
22:22, сегодня
Муфтий РТ о "Матильде": Свобода творчества, не уважающая ценности, является болезнью
20:40, сегодня12
Мексика может купить до 15 казанских вертолетов "Ансат" к 2020 году
20:23, сегодня7
Горизонты человеческого измерения в XXI веке: Великий Шелковый Путь
«Мусор убрали, территорию во дворе отремонтировали»: ответы властей на жалобы казанцев
18:19, сегодня4
Реклама
Обзор тендеров: в Казани будут варить 15 млн литров пива в месяц и ремонтировать улицу
18:01, сегодня11
На восстановление Адмиралтейского пруда в Казани потратят 468 млн рублей
17:54, сегодня7
В Казани открылся новый офис ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»
За Сабантуй, проведенный в Париже, чиновника мэрии Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей
17:16, сегодня29
В Татарстане погиб ребенок, которого мать придавила во сне
16:59, сегодня28
В Казани будут судить бизнесмена за незаконное изготовление стоматологических изделий
16:47, сегодня10
«Открытие Брокер» проведёт в Казани конференцию по экономике и инвестициям
В Татарстане начали сносить самовольные постройки на островах Волги
15:59, сегодня15
Синоптики Татарстана предупредили о гололедице на дорогах
15:45, сегодня5
В Казани на стройке нового зоопарка погиб рабочий, сорвавшись с крыши вольера для горилл
15:25, сегодня13
Круглый стол: Почему казанцы толстеют, вес не уходит, а диеты не работают?
В РТ задержали экс-главу исполкома Тукаевского района, уволенного несколько дней назад
15:22, сегодня17
В казанском зоопарке скончался последний снежный барс‍
15:16, сегодня27
В Казани продают виллу почти за 675 млн рублей
14:48, сегодня29
В коттеджном поселке "Примавера" родился первый ребенок
В Казани женщина потребовала 1 млн рублей за обязательное изучение сыном татарского языка
14:48, сегодня133
Число погибших в ДТП в Пестречинском районе выросло до трех
13:59, сегодня8
Минобрнауки Татарстана о «языковом» вопросе: «Еще пару дней нужно подождать»
13:34, сегодня56
Участвуй в проекте «УтроМани» на «БИМ-радио»
Жителям России собираются разрешить оплачивать ЖКХ в обход управляющих компаний
12:59, сегодня22
В Татарстане водитель бетономешалки погиб, опрокинувшись в кювет
12:33, сегодня8
Казанец проник на станцию метро "Дубравная" и показал, как она выглядит
12:10, сегодня19
В октябре для жителей Татарстана будут проведены бесплатные консультации кредитных юристов
В Казани на улице Сибгата Хакима появилась платная парковка
12:01, сегодня29
Казанцев через мессенджеры пугают фотографиями трупов из США и Москвы
11:35, сегодня18
В Казани из окна 5-го этажа выпала девушка
11:23, сегодня5
Расследование ProKazan: кто чинит наши автомобили
Иван Дорн пригласил казанцев на концерт, зачитав рэп на татарском
11:10, сегодня16
В парке "Черное озеро" начали снимать брусчатку, которую уложили весной
10:59, сегодня16
В Казани хотят построить новый торговый центр за 6 млрд рублей
10:48, сегодня39
Банкротство - "спасательный круг" или начать жизнь с нуля
МВД собирается повысить штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам
10:29, сегодня7
В Казани на три недели закроют движение по улице Красноуральская
10:16, сегодня3
Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении четырех авто погибли два человека
09:42, сегодня5
Больше трети всех преступлений в Казани - это кражи и грабежи
Татарстан на настройку средств защиты информации потратит почти 5 млн рублей
09:18, сегодня3
В казанской столовой обнаружили кишечную палочку
08:52, сегодня19
В Казани не смогли продать здание бывшего отеля Mariott, даже снизив цену
08:26, сегодня18
«Ак Барс» сыграет против «Автомобилиста»
08:06, сегодня1
Сегодня в Казани ожидается +2 градуса
06:16, сегодня
В Татарстане на Каме нашли утонувшую женщину
21:12, 23.10.20175
Анонимно в Казани: о сумасшедших людях и мужчинах, которые наблюдают за детьми
20:00, 23.10.201750
Россия может возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшие дни
19:17, 23.10.201715
Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в новостройках Казани
18:26, 23.10.201720
Самые опасные пешеходные переходы Казани
18:13, 23.10.201741
Афиша громких событий: бои TNA, Guf и хиты Леонида Агутина
18:00, 23.10.2017
В Татарстане мужчину приговорили к обязательным работам за долги в 700 тысяч по алиментам
17:56, 23.10.201716
Первый сильный снегопад в Казани: ProKazan собрал фотографии казанцев из соцсетей
17:11, 23.10.20178
Завтра в Казани столбик термометра поднимется до +2 градусов
16:52, 23.10.20179
В Казани осудили экс-сотрудницу Росреестра за взятки
16:35, 23.10.201711
На проспекте Ямашева водитель Chery попал в ДТП во время обгона по трамвайным путям
16:31, 23.10.201713
Всемирный конгресс татар и муфтий Татарстана выступили против вытеснения татарского языка
15:59, 23.10.2017174
Афиша 23-30 октября: «Пушкин» Сергея Безрукова​, концерт Дорна и дегустация кофе
15:56, 23.10.2017
Пользователи соцсетей требуют от Минниханова защитить татарский язык
15:51, 23.10.201773
Блоги ProKazan: телефонный спам или почему я отказался от интим-релакса в 3 часа ночи
15:26, 23.10.201711
На улице Фучика водитель иномарки сбил парня в инвалидном кресле, ехавшего по дороге
15:00, 23.10.201724
СМИ: министр образования РТ улетел в Москву, чтобы обсудить «языковой» вопрос в школах РТ
14:59, 23.10.2017102
Почему «Чашу» в Казани огородили забором?
14:41, 23.10.201723
Яндекс: отмена татарского языка и новый регламент ГИБДД попал в топ запросов казанцев
14:20, 23.10.20172
Житель РТ в автомобиле скорой помощи упал на годовалого сына: ребенок скончался в больнице
14:07, 23.10.201728
В Татарстане активисты просят отменить показ фильма «Матильда»
13:36, 23.10.201747
В редакцию «Эхо Москвы» ворвался неизвестный и ударил ведущую ножом в горло
13:17, 23.10.201750
Минспорта предложило штрафовать до 1 млн рублей за спекуляции билетами на ЧМ-2018
12:58, 23.10.20177
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

«Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту»

«Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту»
16+
Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Хоккеисты "Автомобилиста" из Екатеринбурга выиграли у казанского "Ак Барса" в матче чемпионата КХЛ.

"Автомобилист" в Казани победил в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбу в основное время у казанцев забил Артем Лукоянов на 52-й минуте. У "Автомобилиста" отличился Франсис Паре (55-я). Решающий буллит забросил Илья Крикунов.

Следующий матч "Ак Барс" проведет на выезде против "Куньлуня" из Китая 27 октября.

Н. Вильданов, 24.10.2017, 22:22
Тэги: ХК Ак Барс
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru