Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 0:0 на «Казань Арене»

Сегодня, 21 октября, казанский «Рубин» сыграл вничью в рамках чемпионата России с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0:0 на «Казань Арене».

Стоит отметить, что на протяжении всего матча казанцы владели территориальным преимуществом, однако так ни одного гола не смогли забить. Уже ближе к концу матча подопечные Курбана Бердыева усилили давление над соперником, но мяч упорно не шел в ворота.

Таким образом, после этой игры «Рубин» с 18 очками идет на 8 месте. Следующий матч «Рубин» проведет 25 октября против «Крыльев Советов». Начало в 19.00.