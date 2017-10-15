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Серьезный матч для «Ак Барса». В гостях казанцы в овертайме обыграли «звездный» СКА

Серьезный матч для «Ак Барса». В гостях казанцы в овертайме обыграли "звездный" СКА
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Фото: ska.ru

Накануне в Санкт-Петербурге казанский «Ак Барс» «вырвал» победу у действующего обладателя Кубка Гагарина СКА. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли команду Олега Знарока со счетом 3:2.

- Мне кажется, команды показали хорошей хоккей. У всех было желание выиграть, в то же время каждый решал свои задачи. Рад, что ребята сыграли по заданию, так как надо было сыграть, - поделился впечатлениями после игры главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

«Это первый серьезный матч для СКА «в кость»

По словам главного тренера СКА Олега Знарока, для его команды это был первый серьезный матч в сезоне.

- Был хороший хоккей, много борьбы, накал. У нас это первый такой серьезный матч «в кость». В овертайме ошибка глупая, готовимся к следующему матчу, - сказал он.

Отметим, что питерцы потерпели второе поражение в 23 матчах сезона. Ранее они проиграли ХК «Сочи». Казанцы же прервали серию поражений на отметке в два матча. В 20 матчах сезона «Ак Барс» одержал 14 побед.

Победный бросок Ткачева

Первые два периоды «барсы» провели сдержанно. А соперники наоборот, проводили одну атаку за другой. В третьем периоды хозяева вышли вперед благодаря голу Сергея Калинина. Но вскоре казанцы сравняли счет. Гол оформил Федор Малыхин.

На 61-й минуте овертайма 3 на 3 Атте Охтамаа заставил сфолить Илью Ковальчука, и за 10 секунд до выхода игрока на лед отличную комбинацию с участием Галиева и Токранова завершил Владимир Ткачев.  К слову, «барсы» нанесли первое поражение в сезоне вратарю СКА Игорю Шестеркину.

- Это была одна из самых эмоциональных игр среди тех, которые мы провели в этом сезоне. Дополнительного настроя на такую команду, как СКА не требуется. Мы все понимаем, что это за команда. Лидер нашего чемпионата. У них была длинная победная серия. Поэтому очень много было эмоций, огромное желание победить. Я считаю, что мы выполнили тренерскую установку. Отдали все силы ради того, чтобы победить. Мы рады победе, она очень важна для нас в психологическом плане, - сказал Федор Малыхин.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 октября. Казанцы в Хельсинки сыграют против «Йокерита». Начало в 18.30.

Люция Кашапова, 16.10.2017, 12:05
Тэги: ХК Ак Барс
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