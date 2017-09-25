«Рубин» потерпел третье поражение подряд

Грозненский "Ахмат" одержал победу над "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 85-й минуте в свои ворота забил полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев. Для казанской команды это поражение стало третьим подряд в чемпионате страны.

- Очень обидное поражение. Это лишний раз доказывает, что мы пока не научились концентрироваться, играть концовки матча. Допускаем в конце матча ошибки, которые стоят нам очень дорого. Но на это нужно время. И, к сожалению, игра была до первого гола. Три матча в чемпионате не побеждаем и не забиваем. Я думаю, самое важное, что во всех этих матчах были моменты. Другое дело, реализация оставляет желать лучшего. Надеюсь, все будет хорошо, – заявил после игры главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

В турнирной таблице "Рубин" с 14 очками идет девятым.

В следующем туре "Рубин" примет пермский "Амкар", встреча пройдет 30 сентября.