Футболисты «Рубина» презентовали новую форму

Накануне казанский «Рубин» на стадионе «Казань Арена» презентовал новую игровую форму от своего нового технического спонсора New Balance, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Как отметил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов, контракт с американской компанией рассчитан на три года.

- Мы рады, что компания выбрала именно «Рубин», чтобы зайти на российский рынок. Мы подписали большой трехлетний контракт на приличную спонсорскую сумму, - сказал Саяхов.

Кстати, сезон 2016-2017 и начало этого сезона «рубиновцы» провели в форме от немецкой компанией Jako.

Отметим, что уже следующий матч подопечные Курбана Бердыева проведут в новой форме. Матч «Рубин» - «Урал» состоится 17 сентября на стадионе «Казань Арена». Начало в 16.30 по московскому времени.