В России стартует продажа билетов на чемпионат мира по футболу

Российским болельщикам предложат билеты определенной категории по специальной цене

Завтра, 14 сентября, стартует продажа билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что продажа билетов начнется в 12 часов по московскому времени. Кстати, Россия на правах организатора получила право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене от 1280 рублей. Также будут предусмотрены билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

Как сообщают организаторы, продавать билеты будут в несколько этапов. Первый этап продаж начнется с 14 сентября по 12 октября текущего года. Для этого любителям футбола необходимо подать заявки. Второй период первого этапа продаж начнется с 16 по 28 ноября, билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт второй этап продаж. Он тоже будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки - с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года и период продаж в порядке живой очереди - с 13 марта по 3 апреля 2018 года.

Отмечается, что билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель. И последняя возможность приобрести билеты у болельщиков появится с 18 апреля 2018 года. Продажи завершатся 15 июля 2018 года, в день финального матча чемпионата мира. Билеты можно приобрести на сайте FIFA.com/bilet.

Справка



Помимо России, которая является хозяйкой турнира, путевки на чемпионат мира уже получили Бразилия, Япония, Мексика, Иран, Южная Корея, Бельгия и Саудовская Аравия.



С 14 июня по 15 июля 2018 года на территории России впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.