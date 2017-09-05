«Ак Барс» проиграл второй матч подряд

Екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду обыграл казанский клуб со счётом 3:2

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2.

Уже к пятой минуте встречи хозяева уступали с разницей в две шайбы, но смогли отыграться и вырвать победу благодаря шайбам защитника Никиты Трямкина, а также форвардов Александра Торченюка и Ильи Крикунова.

- Вторую игру мы проводим неудачно. К сожалению, допускаем индивидуальные грубые ошибки, которые приводят к такому результату. Надо нам это все преодолеть и играть должным образом, - заявил после матча Зинэтула Билялетдинов.

Прошлый матч «Ак Барс» проиграл «Сочи».