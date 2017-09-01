«Ак Барс» потерпел первое поражение в сезоне, очень крупно уступив «Сочи»

Сегодня казанский "Ак Барс" проиграл ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 5:0. Эта игра стала первым поражением казанцев в сезоне, была прервана четырехматчевая победная серия.

Несмотря на поражение, сейчас "Ак Барс" находится на первом месте в турнирной таблице конференции "Восток". На втором месте - "Авангард", на третьем - "Барыс". В конференции "Запад" лидирует СКА, "Сочи" находится на пятом месте.

Следующую игру казанцы проведут 6 сентября - "Ак Барс" встретится с "Автомобилистом" (Екатеринбург).