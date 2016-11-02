Футболисты «Рубина» сделали подарок Курбану Бердыеву, выиграв матч у «Тосно»

Шестой матч в беспроигрышной серии завершился на "Казань Арене"

«Рубин» со счетом 1:0 обыграл «Тосно» из Ленинградской области в матче 8-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России на «Казань Арене». Единственный гол на счету Максима Канунникова, вернувшегося в строй после месячного перерыва, сообщает официальный сайт клуба.

Минут 15 команды осторожничали, играя без ворот и без малейшего намека на момент. Постепенно огромное преимущество «Рубина» во владении мячом вылилось в преимущество игровое. На 19-й минуте Гёкдениз Карадениз, как на блюдечке, выложил передачу Максиму Канунникову, который послал мяч мимо Давида Юрченко. Канунников голом отметил свое возвращение в строй после месячного перерыва.

«Рубин» уверенно контролировал ход матча, лишь в концовке тайма позволив сопернику создать пару моментов. В обоих случаях на острие оказывался Ян Казаев, лишь в последний момент оказавшийся в стартовом составе из-за повреждения, полученного Вагизом Галиулиным на разминке.

После перерыва наша оборона сыграла надежнее, мало что позволив тосненцам создать у ворот Сергея Рыжикова, который записал на свой счет второй «сухарь» подряд. Игра изобиловала единоборствами, порой слишком жесткими, и арбитр по праву не скупился на желтые карточки.

Команда Курбана Бердыева уходит на перерыв в чемпионате в хорошем настроении, продлив беспроигрышную серию до шести матчей.

Сегодня в Казани параллельно проходят футбольные и хоккейные встречи с участием «Рубина» и «Ак Барса».

На стадионе за игрой наблюдало 10136 зрителей.