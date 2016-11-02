Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас возвращается в «Рубин»

Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас прилетает в Казань, чтобы провести переговоры с «Рубином». Об этом сообщил руководитель пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов, передает «Р-Спорт».

- Навас прилетает в Казань в конце недели для проведения переговоров с «Рубином», - сказал Степанов.

Так, по словам спортивного директора «Рубина» Рустема Сайманова, Навас является тем игроком, который может склеить легионеров и россиян.

- Бердыев как-то сказал: "Я вообще защитника такого уровня с таким футбольным интеллектом не вижу во всем мире. Навас — умнейший. Ему Бог не дал только скорость". Но если бы у него была еще и скорость, он бы играл в "Реале" или "Барселоне", - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Сайманова.

Напомним, что 37-летний испанец уже играл за «Рубин» с 2009 по 2015 годы, потом перешел в «Ростов» , в составе которого выиграл серебряные медали чемпионата России. Однако в сезоне 2016-2017 футболист покинул ростовчан из-за болезни отца.