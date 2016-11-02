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Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас возвращается в «Рубин»

Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас возвращается в «Рубин»
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Фото: wikipedia.org

Бывший защитник «Ростова» Сесар Навас прилетает в Казань, чтобы провести переговоры с «Рубином». Об этом сообщил руководитель пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов, передает «Р-Спорт».

- Навас прилетает в Казань в конце недели для проведения переговоров с «Рубином», - сказал Степанов.

Так, по словам спортивного директора «Рубина» Рустема Сайманова, Навас является тем игроком, который может склеить легионеров и россиян.

- Бердыев как-то сказал: "Я вообще защитника такого уровня с таким футбольным интеллектом не вижу во всем мире. Навас — умнейший. Ему Бог не дал только скорость". Но если бы у него была еще и скорость, он бы играл в "Реале" или "Барселоне", - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Сайманова.

Напомним, что 37-летний испанец уже играл за «Рубин» с 2009 по 2015 годы, потом перешел в «Ростов» , в составе которого выиграл серебряные медали чемпионата России. Однако в сезоне 2016-2017 футболист покинул ростовчан из-за болезни отца. 

Люция Кашапова, 24.08.2017, 13:42
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин24 августа 2017, 13:51
Молодец Рустэм Сайманов!
Вот как работают настоящие профессионалы!!!
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Горожанин24 августа 2017, 13:52
Пойду посру.
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Горожанин24 августа 2017, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Пойду посру.
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В третий раз ? На каждой ветке оставляешь своё пожелание
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Горожанин24 августа 2017, 14:06
Вот придёт Сесар Навас и положит .уй на вас.:-D
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Горожанин24 августа 2017, 15:00
Надеюсь с допингом скандала не будет?
1
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Горожанин24 августа 2017, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
В третий раз ? На каждой ветке оставляешь своё пожелание
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Не,это кто то копирует.А у тебя создаётся обманчивое впечатление.
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Горожанин24 августа 2017, 15:27
37 лет уже, старый уже для футбола, что двадцателетних переспективных не берут?!
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