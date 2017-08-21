Официально: экс-нападающий «Рубина» Жонатас стал игроком «Ганновер 96»

Бывший нападающий «Рубина» 28-летний бразилец Жонатас официально перешел в «Ганновер 96». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Отмечается, что футболист подписал контракт с клубом до 2020 года.

- Жонатас будет выступать под номером 9. Уже сегодня он проведет первую тренировку со своими товарищами по команде, - говорится в сообщении.

Напомним, что трансфер бразильца обошелся немцам в 8 млн евро.

- После многих команд в моей карьере, я бы хотел надолго остаться здесь. Моя цель состоит в том, чтобы помочь клубу остаться в лидирующих позициях и забивать голы в ворота соперников, - отметил спортсмен.

Бразилец перешел в «Рубин» в июле прошлого года. В составе казанцев сыграл 35 матчей, в которых забил 15 мячей.