СМИ: «Рубин» может взять в аренду Нобоа у «Зенита»

Казанский «Рубин» может взять в аренду полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 32-летний эквадорец не имеет достаточно игровой практики в питерском «Зените». В то время как главный тренер казанцев Курбан Бердыев заинтересован в том, чтобы знакомый ему футболист пополнил команду.

- Речь идет об аренде спортсмена, а не о покупке, - говорится в сообщении.

Однако главный тренер «Зенита» Роберто Манчини планирует задействовать Нобоа по ходу сезона.

Кстати, Нобоа пришел в «Зенит» из «Ростова», где работал под руководством Бердыева на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский «Рубин» намерен расстаться с шестью иностранными футболистами во время текущего летнего и предстоящего зимнего трансферного окон. Речь идет о нападающем Жонатасе (Бразилия), полузащитниках Александре Сонге (Камерун), Максиме Лестьенне (Бельгия), Рубене Рочине, Серхио Санчесе (Испания), а также о защитнике Карлосе Самбрано (Перу).