«Рубин» намерен расстаться с шестью легионерами

Казанский «Рубин» намерен расстаться с шестью иностранными футболистами во время текущего летнего и предстоящего зимнего трансферного окон, передают «Вести».

Все футболисты были приобретены еще до прихода главного тренера казанцев Курбана Бердыева. Речь идет о нападающем Жонатасе (Бразилия), полузащитниках Александре Сонге (Камерун), Максиме Лестьенне (Бельгия), Рубене Рочине, Серхио Санчесе (Испания), а также о защитнике Карлосе Самбрано (Перу).

Кстати, из всех только Жанатас является игроком стартового состава. Остальные на поле выходят не регулярно.

При этом, отмечается, что казанский клуб не хочет отпускать футболистов бесплатно, а намерен их продать, чтобы пополнить клубный бюджет. Кроме того, казанцам нужно соблюсти финансовый фейр-плей.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий Жонатас может продолжить карьеру в Турции. «Фенербахче» готовит официальное предложение по трансферу 28-летнего бразильца.