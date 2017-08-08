«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани

Сегодня «Рубин» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в этой встрече открыл нападающий казанцев Рифат Жемалетдинов, который реализовал пенальти на 62-й минуте. «Локомотив» смог отыграться в концовке благодаря голу экс-защитника «Рубина» Соломона Кверквелии. С 52-й минуты «Рубин» играл вдесятером после того, как бразильский форвард Жонатас получил вторую жёлтую карточку.

«Рубин» после этого матча располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.