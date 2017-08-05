«Рубин» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1

Футболисты ЦСКА потерпели поражение от казанского "Рубина" в матче четвертого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей на поле ЦСКА в Москве в воскресенье, - 2:1 в пользу "Рубина". Оба гола в составе победителей провел Жонатас, сделав это на 2-й и 10-й минутах. Еще через три минуты игрок ЦСКА Георгий Щенников сократил отставание в счете.

Благодаря победе "Рубин" сравнялся с ЦСКА по очкам, в активе команд по 6 очков. Вместе с "Краснодаром" они теперь делят места с шестое по восьмое.