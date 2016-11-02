В «Рубин» перешел исландский защитник Рагнар Сигурдссон

Защитник сборной Исландии и английского "Фулхэма" 31-летний Рагнар Сигурдссон на правах аренды перешел в "Рубине", об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист будет выступать за казанскую команду под номером "5". Сигурдссон с 2014-го по 2016 год уже выступал в российской футбольной Премьер-лиге за "Краснодар". Там он провел в общей сложности 86 игр, в которых забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи. За сборную Исландии футболист сыграл 69 матчей, забил 3 гола

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2017/18.