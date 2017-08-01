Суд разрешил «Рубину» продать Максима Канунникова

Теперь футболист может перейти в другой клуб

Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с "Рубина" на продажу нападающего команды Максима Канунникова и расторжение с ним контракта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее спонсор клуба "Казаньоргсинтез" обратился в суд с иском к "Рубину" и одному из игроков команды с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему. Суть иска сводится к тому, что "Казаньоргсинтез" может недополучить компенсацию в размере пяти миллионов евро в случае перехода одного из игроков "Рубина" в другую команду.

- Суд постановил отменить обеспечительные меры по настоящему делу о запрете МУП ФК "Рубин" производить увольнение Канунникова, выдавать на руки трудовую книжку и о запрете Российскому футбольному союзу, РФПЛ, Футбольной национальной лиге осуществления любых регистрационных действий. На определение суда может быть подана апелляционная жалоба в течение 15 дней, - сказал судья.

Напомним, Максим Канунников начал свою карьеру в ФК "Уралец" из Нижнего Тагила. Позже он приехал на просмотр в "Зенит", где начиная с 2009 года начал выступать за молодежный состав. За основную команду петербургского клуба сыграл 32 матча и забил 2 гола.

После перехода в "Амкар" 35 раз выходил на поле в матчах премьер-лиги, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В "Рубин" перешел в июле 2014 года.

В составе казанцев 26-летний футболист провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.