Брутальность, щенки и девушки. Instagram-обзор игроков мужской сборной России по волейболу

Мы решили выяснить, чем занимаются известные российские волейболисты, которые совсем скоро приедут «биться» в Казань

Совсем скоро, 2-4 июня, сборная России сойдется в противостоянии со сборными Аргентины, Франции и Болгарии. По решению Всероссийской федерации волейбола, турнир был перенесен из Сургута в Казань. Бескомпромиссная борьба между сильнейшими соперниками состоится в центре волейбола «Санкт-Петербург».

Как известно, жизнь профессионального волейболиста сплошь состоит из тяжелых игр и изнурительных тренировок, и времени на самого себя в ней остаётся совсем немного. Мы решили выяснить, чем занимаются известные российские волейболисты в минуты редкого отдыха, просмотрев их профили в Instagram.

Объявляем тайм-аут, поехали!

Ильяс Куркаев

Блокирующий сборной Рос​сии и его «романтичный Instagram»

В обществе сложился стереотип, что аккаунты спортсменов всегда выглядят одинаково - мол, подавляющее большинство фотографий, публикуемых на страничках игроков составляют тренировки или какие-то игровые моменты, запечатленные журналистами. Спешим развеять этот миф! И тому доказательством послужит страничка ИльясаКуркаева, котораяпри первом же на неё взгляде выдает романтичную натуру спортсмена.Помимо многочисленныхселфи со своей возлюбленной (и уже, кстати, будущей невестой), Ильяс часто публикует фотографии из разных городов, и даже стран. Из последних отметок геолокации – аэропорт в Сеуле, ToyamaStation (Япония) и SantJoan (город в Испании).Делаем вывод, что молодой блокирующий «Локомотива» питает страсть к путешествиям, своей любимой девушке и, конечно же, волейболу. Куда без него!

Илья Власов

Центральный блокирующий сборной России и его «брутальный Instagram»

Молодой центральный блокирующий «Факела» питает страсть к автомобилям, темным курткам и своим друзьям, фотографий с которыми у него большое количество. Увидев профиль Ильи впервые, вы можете подумать, что иногда он выступает в роли спортивного фотографа, потому как остальная добрая половина фотографий его «инстаграма» — эпизоды с волейбольной площадки. Бывая в хорошем настроении, Илья часто выкладывает селфи и поздравляет своих подписчиков с предстоящими праздниками. А на одном селфи спортсмен поздравил «всех с волейболом». Всё-таки у волейболистов каждый день – праздник!

Дмитрий Ковалев

Связующий сборной России и его «семейный Instagram»

Просмотрев страничку этого волейболиста, вы моментально поймете, в чем предназначение Дмитрия. Он – любящий отец и семьянин. Конечно, это помимо роли талантливого связующего в «Урале» - тут само собой разумеющееся.В своём «инстаграме» Дмитрий не публикует ничего провокационного: только отдых, путешествия и милая сердцу семья — зато выполняет эти снимки он с завидной любовью и теплотой.

Павел Панков

Связующий сборной России и его «разносторонний Instagram»

«Инстаграм» Павла вполне мог бы проиллюстрировать любой материал о юморе в мире спорта — фотографии с забавными подписями и смешными выражениями лиц тут идут буквально через раз. Здесь же фотографии с рыбалки, отдыха, свадеб, магазинов и клубов – жизнь у спортсмена очень насыщенная.Вдобавок к этому Панков явно испытывает слабость к своей кошке, которую он часто фотографирует и выкладывает. Самый загадочный снимок Павла (на наш взгляд) — фотография ёжика с подписью «Арбузик».

Дмитрий Ильиных

Доигровщик сборной России и его «эмоциональный Instagram»

Страничка Дмитрия по праву занимает первое место среди остальных по количеству разнообразных селфи,молодой игрок «Динамо» ну очень любит похвастаться перед своими подписчиками новой прической и узнать их мнение – видно сразу, Дмитрий следит за своим внешним видом и старается не отставать от моды. Особый интерес в его профиле вызывает белоснежный щенок, который то и делает, что мелькает между его селфи и фотографиями с волейбольной площадки.Как и любой другой игрок сборной, Дмитрий также не отказывает себе в желании выложить пару тройку фотографий из других стран. Последние фото с путешествий Дмитрия вызывают у нас белую зависть – Тунис, Эмираты…

Узнав игроков сборной России по волейболу поближе, мы поняли, что каждый из волейболистов по-настоящему особенная и интересная личность. У каждого из ребят своё видение мира, а в целом они образуют одну сильную и дружную команду. Команду, противостоять которой будет очень сложно – ведь у нашей сборной есть силы, настрой, желание, а главное - способности для того, чтобы победить.

Фотографии взяты из профилей Instagram



Ильяса Куркаева:

https://www.instagram.com/p/BGOfgdTktxK/

https://www.instagram.com/p/_KtAZ8Etzs/

https://www.instagram.com/p/BGIBxFyEt81/

https://www.instagram.com/p/49VLwpktzd/?taken-by=kurkaev20



Дмитрия Ковалева:

https://www.instagram.com/p/BEqd5xCpzsn/

https://www.instagram.com/p/BHTCdU_DdUe/

https://www.instagram.com/p/BNwgzDPjklc/

https://www.instagram.com/p/BNwgzDPjklc/



Павла Панкова:

https://www.instagram.com/p/2bTGziDMj57BN3KQkQAJ5_QUR2Nf3f8nV3UxA0/ https://www.instagram.com/p/y5HfZrDMu0OsHkbyWrzqPcZMw-JbYTxhPJIl00/ https://www.instagram.com/p/BMv8HzGBUyLufA4Iz3LfW-L_uOk75coub8yVg00/



Ильи Власова:

https://www.instagram.com/p/BQz5J2AjR8R/

https://www.instagram.com/p/BRirrx3j5kQ/

https://www.instagram.com/p/BLI3tEdDftP/

https://www.instagram.com/p/BI7FHiZhWPm/



Дмитрия Ильиных:

https://www.instagram.com/p/BIE_GWnBPtY/

https://www.instagram.com/p/BGAZePOs1ka/

https://www.instagram.com/p/BHUWQTLBMJg/