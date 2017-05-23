Валерий Карпин: «У России нет прав на телетрансляцию Кубка конфедераций»

Главный редактор футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал о проблемах с освещением Кубка конфедераций, по его словам, пока неизвестно, будет ли показан Кубок конфедераций на федеральных каналах в полном объеме. Об этом сообщает "Советский спорт".

- На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" — Прим. ред.) не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира "Матч ТВ", например, готов — нужно дождаться ясности по медиаправам, - отметил Карпин.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа на ЧМ-2018 по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма "находится где-то на грани" окупаемости. В апреле Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.