«Рубин» завершил сезон, победив на выезде пермский «Амкар»

Казанцы в матче 30-го тура чемпионата России обыграли пермский клуб со счетом 2-1. Голы в ворота соперника забили Жонатас и Максим Канунников.

На матч против «Амкара» главный тренер «Рубина» выставил боеспособный состав.

В первом тайме гости были изобретательнее и на 24-й минуте заслуженно повели в счете. Жонатас продрался сквозь частокол ног уральцев и мастерски катнул мяч в дальний угол, прервав свою неприятную сухую серию – это первый гол нашего бомбардира в весенней части чемпионата.

Закрепил преимущество «Рубина» Максим Канунников, буквально расстрелявший ворота соперника с близкого расстояния после скидки того же Жонатаса..

После этой победы «Рубин» набрал 38 очков и закончил сезон 2016/17 на 9-м месте в премьер-лиге.