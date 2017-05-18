УНИКС расторг контракт с главным тренером Евгением Пашутиным‍

48-летний Евгений Пашутин покинул пост главного тренера казанского баскетбольного клуба УНИКС. Об этом накануне сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

УНИКС в прошлом сезоне стал серебряным призером Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне клуб уступил в четвертьфинальной серии "Локомотиву-Кубани" и остался без медалей турнира. Казанцы также завершили выступление в Евролиге, заняв предпоследнее (15-е) место по итогам регулярного чемпионата.

Пашутин возглавил УНИКС в 2014 году, ранее он был главным тренером казанской команды также в 2010-2012 годах. Под его руководством УНИКС в 2011 году выиграл Кубок Европы, стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, в 2012 году дошел до четвертьфинала Евролиги.