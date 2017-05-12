Сегодня Роналдиньо и Окоча сыграют друг против друга в парке Кубка Конфедераций в Казани

Помимо этого парк посетят Алексей Смертин и Роман Шаронов

Сегодня, 13 мая, в Казани на открытии парка Кубка конфедераций можно будет встретить экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо и экс-полузащитника сборной Нигерии Джей-Джей Окоча, которые сыграют против друг друга в футбол.

Помимо этого парк посетят экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин и экс-защитник национальной сборной, двукратный чемпион России в составе «Рубина» Роман Шаронов.

Как сообщается на официальном сайте FIFA, помимо этого гостей парка ждут конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка Конфедераций в Казани. Также все желающие смогут сфотографироваться с трофеем победителей Кубка Конфедераций.

Напомним, что парк будет работать два дня - открытие парка с участием звезд футбола запланировано на 12.00. Из-за работы парка эти два дня с 10.00 до 22.00 будет ограничено движение у площади перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия.

Ниже вы можете увидеть, как работал парк Кубка Конфедераций FIFA в Сочи.