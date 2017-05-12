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Сегодня Роналдиньо и Окоча сыграют друг против друга в парке Кубка Конфедераций в Казани

Сегодня Роналдиньо и Окоча сыграют друг против друга в парке Кубка Конфедераций в Казани
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Фото: Wikimedia Commons
Помимо этого парк посетят Алексей Смертин и Роман Шаронов

Сегодня, 13 мая, в Казани на открытии парка Кубка конфедераций можно будет встретить экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо и экс-полузащитника сборной Нигерии Джей-Джей Окоча, которые сыграют против друг друга в футбол.

Помимо этого парк посетят экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин и экс-защитник национальной сборной, двукратный чемпион России в составе «Рубина» Роман Шаронов. 

Как сообщается на официальном сайте FIFA, помимо этого гостей парка ждут конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка Конфедераций в Казани. Также все желающие смогут сфотографироваться с трофеем победителей Кубка Конфедераций. 

Напомним, что парк будет работать два дня - открытие парка с участием звезд футбола запланировано на 12.00. Из-за работы парка эти два дня с 10.00 до 22.00 будет ограничено движение у площади перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия. 

Ниже вы можете увидеть, как работал парк Кубка Конфедераций FIFA в Сочи.

Женя Потехина, 13.05.2017, 08:00
Тэги: Знаменитости, Футбол, ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

Горожанин13 мая 2017, 08:26
Зачем все это?
Сколько опять это стоило?
0
3
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Татарин13 мая 2017, 08:53
Мака по знаку зодиака
Да и без знака он макака
0
0
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Джун13 мая 2017, 09:08
Да ваще пох
0
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